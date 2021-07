Vorsicht Missverständnis: Atorvastatin 80 mg noch nicht teilbar, aber in Zukunft viertelbar

Aufgrund eines Herstellerwechsels ändern sich bei Atorvastatin Hexal und 1A Pharma sowohl die Form als auch die Teilbarkeit der Filmtabletten und damit die Fach- und Gebrauchsinformationen. Wie die AMK erklärt, lässt sich jedoch laut Aussage der Firmen nicht voraussagen, wann die Ware mit neuer Tablettenform die Patient:innen tatsächlich erreicht. Es könne sich also zeitweise eine Diskrepanz zwischen der Gebrauchsinformation in der abgegebenen Arzneimittelpackung und den verfügbaren Informationen in der Apothekensoftware ergeben.

Zudem ändere sich die Eigenschaft der Filmtabletten bei Atorvastatin Hexal und Atorvastatin 1 A Pharma in der jeweiligen Wirkstärke von 80 mg von nicht teilbar auf viertelbar. Diese Diskrepanz führe aktuell bereits zu Missverständnissen, „da abgegebene Packungen nicht teilbare Filmtabletten enthalten, während die verfügbaren Fach- und Gebrauchsinformationen (Stand 10/2020) die Filmtabletten als ‚viertelbar‘ deklarieren“, heißt es.