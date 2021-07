Ist Ihr Scanner fit fürs E-Rezept?

Grundsätzlich ist im gegenwärtigen Testlauf und in der späteren Praxis vorgesehen, dass Patient:innen der Apotheke den Zugriff auf das E-Rezept entweder digital übermitteln oder durch einen physischen Scan in der Offizin ermöglichen.

Für das Einscannen in der Apotheke wird ein Scanner benötigt – am besten ein Handscanner, der das Einlesen des Data-Matrix-Codes (vom Smartphone oder vom Papier) auf dem HV-Tisch erlaubt. Dieser wird optisch abgetastet und in digitale Informationen umgewandelt. So können die Rezeptdaten abgerufen werden. Liest der Scanner die Daten jedoch nicht korrekt aus, kann es zu Problemen beim Zugriff auf das E-Rezept kommen, informiert die ABDA in ihrem Newsroom.

Hinter einem solchen Problem können verschiedene Gründe stehen. Eine Ursache kann die falsche Einstellung des Scanners sein. Deshalb rät die ABDA, die Scanner zu überprüfen – so wie es die meisten Apotheken schon gemacht haben dürften, als Securpharm startete.

Dafür steht ein Scannertest zur Verfügung. Diesen stellt die Netzgesellschaft Deutscher Apotheker (NDGA) bereit, um eine fehlerhafte Datenübermittlung auszuschließen. Hier kommen sie zum Scannertest.