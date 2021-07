Priscus-Liste zeigt Wirkung

Vor rund zehn Jahren wurde in Deutschland erstmals eine Liste von Wirkstoffen erstellt, die für ältere Menschen potenziell ungeeignet sind, weil das Nutzen-Risiko-Verhältnis anders zu beurteilen ist als bei jüngeren. Die so genannte Priscus-Liste kommt offenbar in der ärztlichen Praxis gut an. Dies stellt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) mit seiner Grafik des Monats Juni heraus. Hiernach hat die Zahl der Patienten mit einer Verschreibung eines Wirkstoffs auf der Liste deutlich abgenommen.