„Gesund leben“ holt sich EurimPharm als Industriepartner ins Boot

Rund 2.100 Apotheken gehören nach Aussage des Stuttgarter Großhändlers Gehe zur hauseigenen Kooperation „gesund leben“. Dazu kommt eine ganze Reihe an Industriepartnern. Hier ist nun ein weiterer dazugekommen: der Importeur EurimPharm. Seit 1. Juli ist das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Saaldorf-Surheim einer Mitteilung zufolge mit an Bord. Franz Ebner, Geschäftsführer der EurimGruppe, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sind fest davon überzeugt, den gesund-leben-Apotheken ein verlässlicher Partner zu sein, bei dem Qualitätsbewusstsein und Service an erster Stelle stehen“. Auch Gesund-leben-Geschäftsleiter Christof Wenzel blickt mit Vorfreude auf die Partnerschaft: „Wir freuen uns außerordentlich, mit EurimPharm einen weiteren starken Partner für die gesund-leben-Kooperation gewonnen zu haben. Die gesund-leben-Apotheken werden von einem breiten Angebot und attraktiven Einkaufskonditionen, auch im Rahmen der Erfolgsbeteiligung, erheblich profitieren.“