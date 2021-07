Weitere Kompetenzen für Schweizer Apotheker

Anfang 2019 sind in der Schweiz Revisionen des Heilmittelgesetzes (unter den Begriff „Heilmittel“ fallen in der Schweiz Arzneimittel und Medizinprodukte) und der Arzneimittelverordnung in Kraft getreten. Hiernach dürfen Apotheker unter bestimmten Voraussetzungen verschreibungspflichtige Arzneimittel auch außerhalb von Notfällen direkt abgeben. Damit sollen die Kompetenzen der Pharmazeuten bei der Betreuung von Patienten mit harmlosen Erkrankungen besser genutzt werden.