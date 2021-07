Auch wenn das große E-Rezept-Feuerwerk am 1. Juli ausgeblieben ist: Die Einführung der elektronischen Verordnungen zwingt die Apotheker:innen hierzulande, sich auf Neues einzulassen. Viele fürchten, dass es in diesem Zuge den Arzneimittelversendern im EU-Ausland noch einfacher gemacht wird als bisher, Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen. Wie gehen die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten damit um? Lassen sie die Entwicklungen erstmal auf sich zukommen oder suchen sie zum Beispiel Anschluss an Plattformen, um sich den neuen Herausforderungen nicht allein stellen zu müssen?