In den ein­zel­nen ärzt­li­chen Fach­grup­pen führ­te die Pan­de­mie nach Angaben der GKV zu sehr un­ter­schied­li­chen Ent­wick­lun­gen. Das zeige der Ver­gleich der im Jahr 2020 bun­des­weit verordne­ten Ta­ges­do­sen (DDD) zum Vor­jahr. Der deut­lichs­te Rück­gang an ver­ord­ne­ten DDD sei bei Kin­der- und HNO-Ärz­tin­nen und -Ärz­ten mit minus 6,2 Prozent bzw. minus 3,3 Prozent zu be­ob­ach­ten. „Grund da­für könn­te der Rück­gang des all­ge­mei­nen In­fek­ti­ons­ri­si­kos durch die Kontakt­ein­schrän­kun­gen sein“, vermutet der Kassenverband. „Zu­sätz­lich könn­ten auch we­ni­ger Ver­si­cher­te mit ei­ner aku­ten Er­kran­kung ärzt­li­che Be­hand­lung in An­spruch ge­nom­men ha­ben.“

In der ärzt­li­chen Fach­grup­pe der Psych­ia­te­rin­nen und Psych­ia­ter da­ge­gen stie­gen die verordneten DDD mit 13,0 Prozent von al­len Fach­grup­pen am stärks­ten an. Insbesondere sei ein Anstieg von Ver­ord­nun­gen gro­ßer Pa­ckun­gen (N3) zu verzeichnen. „Dies kann auf ei­nen erhöhten Be­darf der Ver­si­cher­ten auf­grund der Aus­wir­kun­gen der Co­ro­na-Pan­de­mie und den damit ver­bun­de­nen Ein­däm­mungs­maß­nah­men der In­fek­tio­nen deu­ten“, heißt es.

Eine Tabelle mit den im Jahr 2020 verordneten Tagesdosen nach Fachgruppen, dem zugehörigen Bruttoumsatz sowie den jeweiligen prozentualen Änderungen im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2019 finden Sie hier.