Wie aus einer Pressemitteilung vom 28. April hervorgeht, möchte Ratiopharm offenbar in eine Marktlücke vordringen. Denn dort wird „einzigartig“ und „jetzt neu“ Paracetamol mit „natürlichem“ Algin beworben. „In dieser Zusammensetzung wirkt Paracetamol deutlich schneller als in einer herkömmlichen Tablette“, heißt es.

Laut dem Buch „Pharmazeutische Hilfsstoffe“ (2013, Govi-Verlag) ist Alginsäure tatsächlich ein „natürliches Zerfallhilfsmittel“. In Wasser quillt das Pulver und nimmt das 200-300-fache seines Eigengewichts auf. In Tabletten und Kapseln wird Alginsäure somit sowohl als Binde- als auch Sprengmittel eingesetzt. Doch das „Arznei-Telegramm“ und seine Tochter-Zeitschrift „Gute Pillen – Schlechte Pillen“ sind von dem „besonderen“ Paracetamol plus Algin nicht überzeugt.