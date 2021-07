Tofacitinib ist seit 2012 in den USA zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis zugelassen. Erst 2017 empfahl auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung. Nun liegen neue Sicherheitsbedenken zu dem Arzneimittel vor – in Form eines Rote-Hand-Briefs (RHB): Darin informiert die Firma Pfizer, „dass in einer abgeschlossenen klinischen Prüfung (A3921133) bei Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA), die 50 Jahre oder älter waren und mindestens einen zusätzlichen kardiovaskulären Risikofaktor aufwiesen, eine erhöhte Inzidenz von Myokardinfarkten unter Tofacitinib im Vergleich zu TNF-alpha-Inhibitoren sowie eine erhöhte Inzidenz von malignen Erkrankungen beobachtet wurden.“

Verordnende Ärzt:innen sollten mit den Patient:innen die Risiken besprechen, heißt es weiter. Das ist allerdings nicht die erste Kommunikation von Sicherheitsbedenken.