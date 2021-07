Bereits Ende Juni informierte Pfizer, den weltweiten Vertrieb von Champix zu pausieren. Grund war der Nachweis von N-Nitrosovarenicilin in dem Arzneimittel zur Raucherentwöhnung. DAZ.online berichtete ausführlich darüber. Die Pfizer Deutschland GmbH erklärte auf Anfrage der DAZ vergangene Woche: „Nach Anfragen verschiedener Aufsichtsbehörden haben Hersteller in der gesamten pharmazeutischen Industrie – einschließlich Pfizer – das Risiko für das Vorkommen oder die Bildung bestimmter chemischer Fremdstoffe, sogenannter Nitrosamine, in pharmazeutischen Produkten untersucht. […] Im Rahmen der Bewertung durch Pfizer wird eine Reihe von Chargen von Champix (Vareniclin) zurückgerufen, bei denen N-Nitroso-Vareniclin oberhalb der von Pfizer akzeptierten Tagesdosis festgestellt wurde.“ Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Nun ruft der Importeur EurimPharm in Deutschland seine Champix-Präparate zurück. Man schließe sich damit dem Rückruf des Zulassungsinhabers „Pfizer Europe MA EEIG“ des Originalpräparats an, der Champix 0,5 mg und 1 mg im europäischen Ausland zurückrufe.