„Zusätzlich zum allgemeinen Trend wird das E-Rezept kommen, und es wird die Digitalisierung der Apothekenkunden weiter beschleunigen – darauf müssen sich die Apotheken einstellen“, schreibt der Pharmagroßhändler AEP in einer Pressemitteilung vom gestrigen Montag. Und dabei will das Unternehmen den Offizinen unter die Arme greifen: AEP biete mit „Zack und Da!“ neue Marketing-Services, die darauf abzielen, die Laufkundschaft in der Vor-Ort-Apotheke zu halten und das Abwandern zum Online-Versandhandel zu verhindern.

„Die Marke ‚Zack und Da!‘ betont die flächendeckende Vor-Ort-Präsenz der Apotheken und deren schnelle Warenverfügbarkeit“, schreibt AEP. Das Programm startet laut Pressemitteilung am 1. September dieses Jahres. Im Sechs-Wochen-Rhythmus sollen Marketingkampagnen, individualisiert für die teilnehmenden Apotheken, erstellt werden. „Jede Apotheke erhält jeweils einen Satz Coupon-Flyer mit attraktiven Angeboten und optional eine professionelle Videostelle mit 32 Zoll Bildschirm und Desinfektionsspender“, heißt es. „Parallel dazu wird auf Social Media Plattformen im Umkreis der teilnehmenden Apotheken Werbung für die Apotheken und die Produkte ausgespielt.“

Keine Transaktionskosten für Online-Umsätze

Über die zentrale Seite zack-und-da.de werden die teilnehmenden Apotheken demnach ab Programmstart erreichbar sein. Dort soll zudem ein Rezept-Upload und später dann auch die Übertragung des E-Rezeptes möglich sein. Auch können nach Angaben von AEP weitere Produkte mit vorbestellt und über einen Botendienst geliefert werden. Im Gegensatz zu anderen Angeboten gebe es dem Großhändler zufolge einen klaren Grundsatz bei Zack und Da!: „Es wird keine Transaktionskosten für Umsätze geben, die Online gemacht werden“, verspricht Geschäftsführer Tobias Zimmermann.

„Wir setzten auf gezielte Social Media Maßnahmen, die um die teilnehmenden Apotheken via Geotargeting ausgespielt werden. Dadurch reduzieren wir Streuverluste stellen einen direkten Bezug zur Apotheke vor Ort her“, ergänzt Damaris Karrer, Head of Marketing Consumer Health bei AEP. „Hier stellen wir zum einen die beworbenen Produkte in den Vordergrund, die entsprechenden Kaufanreize in Form eines attraktiven Rabattes, sowie den Hinweis, das Produkt in der Vor-Ort-Apotheke zu beziehen.“

„Zack und Da!“ steht allen Apotheken in Deutschland zur Verfügung. Die Teilnahme ist laut AEP im Jahr 2021 kostenfrei, ab 2022 werden zwischen 0 und 49 EUR pro Monat fällig, abhängig von der Intensität der Zusammenarbeit der Apotheken mit AEP.

Apotheken können sich bereits jetzt unter zack-und-da.de/apothekeninfo informieren und für eine Teilnahme registrieren.