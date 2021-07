Linke setzt auf wohnortnahe Gesundheitsversorgung

Der Deutsche Bundestag hat sich in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet. Nun kann der Bundestagswahlkampf richtig loslegen. Wer wird am 26. September das Rennen machen? Wer wird nach 16 Jahren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Ruder in der Regierung übernehmen? Und wie wird sich die Opposition zusammensetzen?

Janine Wissler und Dietmar Bartsch werden die Linke als Spitzenduo in den Wahlkampf führen. Derzeit hat die Partei 69 Sitze im Deutschen Bundestag – von insgesamt 709. Sie konnte bei der vergangenen Bundestagwahl 9,2 Prozent der Wählerstimmen für sich verbuchen. In diesem Jahr kommt die Linke bei den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute bislang auf rund 7 Prozent – der Wiedereinzug der Partei in den Bundestag sollte also gesichert sein.

Doch welchen Input wird die Linke in der nächsten Legislaturperiode geben – speziell in der Gesundheitspolitik? Zumal, wenn die bisherigen Gesundheitspolitiker:innen der Bundestagsfraktion im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein werden? DAZ.online hat sich das am 20. Juni beschlossene und seit gestern im Internet veröffentlichte Wahlprogramm unter diesem Aspekt angeschaut.