DAV und GKV-Spitzenverband verhandeln weiter

Beim Deutschen Apothekerverband besteht noch Hoffnung, mit dem GKV-Spitzenverband die Details zu honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen im Verhandlungswege regeln zu können. Auch wenn die gesetzliche Frist hierfür am 30. Juni abgelaufen ist, will man die Verhandlungen fortsetzen, erklärte ABDA-Hauptgeschäftsführer Sebastian Schmitz am gestrigen Donnerstagabend im Anschluss an die ABDA-Mitgliederversammlung.