Linke muss sich in der Gesundheitspolitik neu aufstellen

Doch wie DAZ.online erfuhr, wird auch der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Achim Kessler, nicht mehr dabei sein. Er wurde 2017 noch als Kandidat auf Platz 2 der hessischen Landesliste zur Bundestagswahl in den Deutschen Bundestag gewählt. Doch in diesem Jahr findet er sich gar nicht auf der Landesliste. Auch Pia Zimmermann, seit 2013 über die niedersächsische Landesliste im Bundestag und Mitglied des Gesundheitsausschusses, hat diesmal keinen aussichtsreichen Listenplatz erreicht und wird sich daher zurückziehen. Harald Weinberg, der 2009 in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, tritt mit 64 Jahren nicht mehr an.

Man darf also gespannt sein, wer die Gesundheitspolitik der Linken, die nach derzeitigen Prognosen mit rund 7 Prozent wieder in den Bundestag einziehen dürften, in der nächsten Legislaturperiode prägen wird. Im jüngst verabschiedeten, aber noch nicht veröffentlichten Programm zur Bundestagswahl 2021 finden Apotheken nach Informationen von DAZ.online keine ausdrückliche Erwähnung mehr.