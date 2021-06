Lugolsche Lösung: Arbeitskreis Jodmangel warnt vor Missbrauch

Früher aufgrund des reaktiven Iods häufig als Desinfektionsmittel eingesetzt, spielt die Lugolsche Lösung heutzutage nur noch in Laboren eine Rolle, in denen die hoch konzentrierte Iodlösung zum Stärkenachweis oder der Gramfärbung von Bakterien eingesetzt wird. Umso erstaunlicher mag in der Apotheke der Kundenwunsch nach einer oral anzuwendenden Lugolschen Lösung klingen – von deren Abgabe dringend abzuraten ist.