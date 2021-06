Kommt bald die COVID-19-Impfung in der Apotheke?

Nicht zuletzt diese Befürchtung dürfte – neben dem Wunsch, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen – der Grund dafür sein, dass die GMK Modellversuche für alternative Impfstrukturen fordert: „Das Bundesministerium für Gesundheit wird gebeten zu prüfen, ob zeitnah die berufs- und vergütungsrechtlichen Grundlagen im SGB V für Modellversuche in den Ländern geschaffen werden können, in denen an Impfkampagnen zur Verimpfung von pandemischen Impfstoffen auch regelhaft weitere Einrichtungen der Gesundheitsversorgung bzw. Personen mit medizinischer Expertise beteiligt werden können.“

Dass hiermit in erster Linie die Apotheken gemeint sind, liegt auf der Hand – schließlich sind diese beispielsweise in Frankreich, der Schweiz und Großbritannien schon längst erfolgreich in die Impfkampagne integriert. Stark anzunehmen ist, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dieser Bitte nachkommen wird. Denn in der Einleitung des GMK-Beschlusses heißt es, dass dieser „im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit“ gefasst wurde. Da Spahn zudem die treibende Kraft war, als es um die Einführung von Modellprojekten für die Grippeimpfung in Apotheken ging, ist zu erwarten, dass er sich auch bei der Impfung gegen COVID-19 gleichermaßen engagieren wird.