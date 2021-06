Corona: Lokale Allergie-Therapie fortführen, Hyposensibilisierung aussetzen

Besonders jetzt in der Heuschnupfenzeit, die viele Menschen bereits seit Anfang des Jahres quält, ist es wichtig zu wissen, welche Medikamente bedenkenlos angewendet werden können und welche am besten ausgesetzt werden sollten. Zusätzlich machen sich Allergiker Gedanken, ob sie aufgrund Ihrer Pollenallergie ein erhöhtes Risiko haben an COVID-19 zu erkranken. Vor allem bezogen auf eine geplante Impfung gegen COVID-19 und eine jederzeit mögliche Infektion mit dem Coronavirus sollte im Voraus über eventuelle Komplikationen nachgedacht werden.