Funke: „Die Vorbereitung war grottenschlecht“

Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen, kritisierte die ABDA dafür am heutigen Dienstag in der Online-Delegiertenversammlung ihrer Kammer. „Die Vorbereitung war grottenschlecht“, sagte sie. „Es macht keinen Spaß, wenn man aus der Presse erfährt, dass solch ein Projekt bald starten soll.“ Auch als an den ersten Tagen die Technik ruckelte, hätte sich Funke eine klare Kommunikation der ABDA gewünscht. „Man hätte einfach eine Nachricht im Apothekenportal oder auf der ABDA-Website veröffentlichen können, dass es am RKI-Server hakt und man darüber informieren werde, wenn es weitergehen kann.“ Stattdessen tappten die Apotheken im Dunkeln, weshalb genau es ihnen zeitweise nicht möglich war, digitale Impfnachweise auszufüllen.

Trotz aller Kritik an der Kommunikation der ABDA sieht Funke eine große Chance darin, dass die Apotheken hierzulande mittlerweile flächendeckend die begehrten Zertifikate ausstellen können. „Da kommen Menschen, die man noch nie zuvor gesehen hat.“ Und auch in Sachen E-Rezept sei das Projekt eine „Steilvorlage“ für die Offizinen. Die Präsidentin bat die Kolleginnen und Kollegen in den Apotheken, die Gelegenheit zu nutzen und mit den Kundinnen und Kunden auch hierzu ins Gespräch zu kommen. „Gehen Sie aktiv mit dem Thema um“, sagte sie. „Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir E-Rezept können!“