Herausforderung „Plausi“ bei Rezepturen mit Fertigarzneimitteln

Runde drei beim Rezeptursommer des Deutschen Apotheker Verlags: Ab heute ist der dritte Vortrag der Fortbildungsreihe online abrufbar. Nach der Nahinfrarotspektroskopie im ersten und der Herstellung von Dermatika im zweiten Vortrag geht es in der dritten Session um Fertigarzneimittel in der Rezeptur. Bei deren Verwendung ist nämlich eine vollständige Plausibilitätsprüfung gemäß § 7 Apthekenbetriebsordnung gar nicht so leicht. Oft ist sie nur möglich, wenn der jeweilige Hersteller Informationen zur Verfügung stellt, die über die gesetzliche Deklarationspflicht hinausgehen, zum Beispiel den pH-Wert der Grundlage, den Wassergehalt etc.. Erschwerend kommt hinzu, dass einige industriell verwendete Ausgangsstoffe, darunter vor allem Emulgatoren und Konservierungsmittel gar nicht standardmäßig in Apotheken eingesetzt werden. Das erschwert die Beurteilung zusätzlich. Doch es gibt eine Lösung für das Problem: Die Verordnung geprüfter Standardrezepturen. Sie stehen mittlerweile auch für die Verarbeitung von Fertigarzneimittel in großem Umfang zur Verfügung . Wie und wo sie zu finden sind, erläutert der aktuelle Vortrag.