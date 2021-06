Coronaimpfstoffe: Arztsoftware bald auch mit richtigem IK

Ab Juli soll nun das korrekte IK für das Bundesamt für soziale Sicherung (BAS) in den Praxisverwaltungssystemen hinterlegt sein. Das teilt die Kassenärztliche Bundesvereinigung in ihren Praxisnachrichten mit. Damit sollte sich nun auch auf allen Rezepten das finale IK 103609999 finden. In der Apothekensoftware war dies von Anfang an richtig hinterlegt.