Neue Kontraindikation: keine AstraZeneca-Impfung bei Capillary-Leak-Syndrome

Nach den Rote-Hand-Briefen von März, April und Mai informiert AstraZeneca nun auch im Juni in einem Rote-Hand-Brief zu neuen Maßnahmen bei seinem COVID-19-Impfstoff: In sehr seltenen Fällen wurde nach Vaxzevria-Impfung bei den Geimpften ein Kapillarlecksyndroms (Capillary-Leak-Syndrom, CLS) beobachtet. Dabei kam etwa eine CLS-Erkrankung auf fünf Millionen verabreichte Dosen. Da in einigen Fällen die Geimpften bereits zuvor ein CLS in ihrer Vorgeschichte hatten, ist Vaxzevria fortan bei Capillary-Leak-Syndrom in der Anamnese kontraindiziert.