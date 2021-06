Welche Apotheken erstellen digitale Impfnachweise?

Noweda teilt mit, dass bereits jetzt mehr als 400 Apotheken am Konzept teilnehmen. Die Immunkarte COVID-19 richte sich an Menschen, die vollständig geimpft sind (gültig ab 14 Tage nach der letzten Impfung) oder ihre Genesung über einen PCR-Test nachweisen können. Die Karte ist laut Noweda fälschungssicher und verfügt über einen EU-konformen QR-Code, sodass dieser in Deutschland problemlos mit der CovPassCheck-App des Robert Koch-Instituts von Dienstleistern gescannt und geprüft werden kann.