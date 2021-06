Dollarzeichen im Zertifikat, Fehlermeldungen bei Neuregistrierten

Noch immer kämpfen die Apotheken hierzulande mit Problemen beim Ausstellen digitaler Impfnachweise. So wundern sich derzeit viele über Dollarzeichen in den ausgedruckten Zertifikaten. Und viele Neuregistrierte erhalten statt des Impfnachweises eine Fehlermeldung im DAV-Portal. In einem Rundschreiben erläutert der AVWL jetzt die Hintergründe.