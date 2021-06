Wie man schnell und einfach mit der Arztpraxis kommuniziert

Wie Siebert im Gespräch mit mir erklärt, können die Vorlagen rasch ausgefüllt werden, meist reicht ein Ankreuzen vorgegebener Hinweise. Die Vorlage wird dann um das Rezept ergänzt und kann so übersichtlich formuliert und strukturiert per Fax und in Kürze dann wohl über die Telematikinfrastruktur an die Arztpraxis übermittelt werden.