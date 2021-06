Wenn Muttermilch grün wird

Nein, die neuseeländische Behörde recherchierte und fand weitere internationale Fallberichte, in denen Propofol zu einer Grünfärbung von Brustmilch geführt hatte. Unter anderem hatte bereits im Jahr 2009 Dr. Torsten Birkholz et.al vom Universitätsklinikum Erlangen in einem Brief im Fachjournal „Anaesthesiology“ über eine 33-jährige Patientin berichtet, deren Muttermilch acht Stunden nach einer Notfall-Laparoskopie „blau-grün“ wurde. 2018 veröffentlichten Wissenschaftler:innen in „The Canadian Journal of Hospital Pharmacy“ den Fall einer 27-Jährigen, die 22 Stunden nach einer Operation eine „hellgrüne“ Muttermilch beschrieb, nach vier Tagen hatte die Muttermilch wieder ihre natürliche Färbung. Und erst 2020 veröffentlichten Wissenschaftler vom „Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital“ den Fall einer 40-jährigen Stillenden, die ebenfalls nach Propofol-Anwendung eine Grünfärbung ihrer Muttermilch beobachtete. Veröffentlicht wurde der Fallbericht im „Journal of Paediatrics and Child Health“, die Färbung wurde zwölf Stunden nach der Operation bemerkt und war nach 48 Stunden wieder verschwunden. „Wir denken, dass die grüne Milch in unserem Fall durch eine noch unbekannte chromophore Substanz verursacht worden sein könnte, die von Propofol stammt“, schlussfolgerten die Wissenschaftler.