Inhaberwechsel gezielt vorbereiten

Am Mittwoch, dem 16. Juni 2021, geht es los mit dem ersten Teil, der sich mit der Übernahmeplanung von Apotheken(verbünden) beschäftigt und sich vor allem an potenzielle Filialisierer:innen und Gründer:innen sowie an Inhaber:innen, die ihren Filialverbund weiter ausbauen möchten, richtet. Weiter geht es mit dem zweiten Teil am 30. Juni 2021 (Mittwoch) mit der optimalen Vorbereitung für den Verkauf. Der letzte Teil beschäftigt sich sodann mit familieninternen Apothekenübergaben und dem Vererben und Verschenken. Alles dazu erfahren Sie am 14. Juli 2021 (Mittwoch).



Die Webinar-Reihe im Überblick