Apotheken beraten am besten

13.000 Kund:innen urteilten über 763 Unternehmen aus 40 Branchen – online abstimmen durfte in der Servicevalue-Umfrage jeder, der sich in den vergangenen zwölf Monaten bis Mai 2021 fachlich hatte beraten lassen. Apotheken-Kooperationen und Autohändler, Bausparkassen und Baumärkte, Immobilienmakler und Optiker – wer bot die beste Kundenberatung an? Geht es um die Qualität der Kundenberatung schnitten Apotheken-Kooperationen am besten ab: Die Kund:innen bewerteten die Beratung mit „gut“ (2,17) – die Skala reichte von Note 1 „ausgezeichnet“ bis Note 5 „schlecht“. In die Bewertung floss mit ein, wie sozial- oder fachkompetent die Berater:innen waren, anschließend wurde ein Mittelwert gebildet. Veröffentlicht hat die Umfrageergebnisse das „Handelsblatt“.