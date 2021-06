Wer Sport macht, darf mehr essen – stimmt das?

Aufgrund der zahlreichen Wettkampfphasen von unterschiedlichem Umfang müssen Leistungssportler:innen ihren Energiebedarf ständig anpassen. Während einer extremen Wettkampfphase wie der „Tour de France“ oder bereits während der Wettkampfvorbereitung kann der Energieverbrauch auf über 10.000 kcal/d ansteigen, fast fünfmal so viel im Vergleich zu der Ruhephase vom Trainingsjahr mit nur wenigen Stunden Sport in der Woche. Um dabei nicht in eine negative Energiebilanz abzusinken, wird empfohlen, nach einem individuellen und am Wettkampfprogramm angepassten Ernährungsplan zu essen und sich weniger auf den eigenen Appetit zu verlassen. Dieser kann nach extrem intensiven Belastungen nämlich unterdrückt sein.

Ganz unabhängig davon, in welcher Trainingsphase Sportler:innen sich gerade befinden, haben sie trotzdem stets einen höheren Energiebedarf als jemand mit ähnlichem Gewicht und Alter, der nur mäßig oder gar keinen Sport treibt. Da sportlich sehr aktive Menschen in der Regel mehr Muskeln besitzen, ist ihr Anteil an fettfreier Masse erhöht und diese korreliert positiv mit einem erhöhten Ruheenergieumsatz. Konkret heißt das: je mehr Muskeln, desto höher der Energieverbrauch in Ruhe.