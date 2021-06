12.000 Substanzen gegen SARS-CoV-2 gesichtet

In der Studie behandelten die Wissenschaftler zwei verschiedene Arten von im Labor kultivierten mit SARS-CoV-2-infizierten menschlichen Zellen (HeLa-Zellen, die den SARS-CoV-2-Rezeptor ACE2 exprimieren und Lungenepithel-Calu-3 Zellen) mit den Substanzen aus ReFRAME. Nach 24 oder 48 Stunden maßen sie den Grad der Virusinfektion in den Zellen. In einigen Fällen wendeten sie zwei Medikamente gleichzeitig an, um zu sehen, ob sich die Wirkung dadurch verbesserte.

Aus den Tausenden von untersuchten Kandidaten identifizierten die Forscher insgesamt 90 Verbindungen, die die Replikation von SARS-CoV-2 in mindestens einer der menschlichen Zelllinien verhinderten. Aus diesen filterten sie 13 mit einem besonders großen Potenzial heraus. Kriterien dafür waren die Wirksamkeit, die zelllinienunabhängige Aktivität, ein wahrscheinlicher Wirkmechanismus, die pharmakokinetischen Eigenschaften und das Sicherheitsprofil beim Menschen. Welche danach in die engere Wahl gegen COVID-19 kommen sollten, ist in ihrer Publikation in der Zeitschrift „Nature Communications“ nachzulesen.