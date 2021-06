Kostenlose Bürgertests: Ausstieg der Apotheken befürchtet

Das Bundesgesundheitsministerium will bei den Bürgertestungen aufräumen, nachdem sich zeigt, dass einige Anbieter hier ein einträgliches, aber nicht seriöses Geschäft zulasten der Steuerzahler treiben. Das Nachsehen haben dabei diejenigen, die von Anfang an die Regeln beachtet haben – so auch die Apotheken. Für sie könnten die Schnelltests nun gänzlich unattraktiv werden. Und das könnte sich auf die gerade erst geschaffenen Teststrukturen auswirken, mahnt nun auch der Landesapothekerverband Baden-Württemberg.