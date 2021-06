Bieten Sie weiterhin Bürgertests an?

Auf den Ansturm folgt die Flaute: Insbesondere in Bundesländern, in denen ein Besuch der Außengastronomie inzwischen ohne Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis möglich ist, nimmt die Nachfrage nach den Bürgertests spürbar ab. Zudem haben einzelne unseriöse Anbieter die Teststellen in Verruf gebracht: Sie sollen im großen Stil nicht durchgeführte Tests abgerechnet haben.