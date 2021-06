ECDC: COVID-19-Impfung zunächst nur für Risikogruppen

Die Erweiterung der Zulassung von Comirnaty® auf die 12- bis 15-Jährigen hat bei den Gesundheitsberufen und in der allgemeinen Bevölkerung gemischte Reaktionen ausgelöst. Noch ist die Datenlage zur Wirksamkeit und Sicherheit der mRNA-Vakzine in dieser Altersgruppe relativ dünn. Und es wäre nicht das erste Mal, dass die Expertengremien für nationale Impfstrategien, wie in Deutschland die Ständige Impfkommission (STIKO), der bedingten Zulassung für eine COVID-19-Vakzine nicht blind folgen.