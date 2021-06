Breite Immunität noch lange nicht in Sicht

Im weiteren Verlauf der Studie will das Forschungsteam nun näher ergründen, wie lange die Immunität durch eine Impfung oder nach einer durchgemachten SARS-CoV-2 Infektion tatsächlich anhält und wie sich der Immunstatus der Bevölkerung weiterentwickelt. „Im Unterschied zu anderen Studien untersuchen wir unsere Blutspenderinnen und Blutspender in vier Studienphasen über einen sehr langen Zeitraum von insgesamt 21 Monaten“, erklärt der Hämatologe Heuft. „In jeder Studienphase wird ein Antikörpertest durchgeführt, so dass wir den Verlauf der Antikörperspiegel sowohl bei den Genesenen als auch den Geimpften bestimmen können.“ Die Studienphasen zwei bis vier laufen von Juli bis Oktober 2021, Januar bis April 2022 und Juli bis Oktober 2022.