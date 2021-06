Gematik beauftragt Telekom mit E-Rezept-Hotline

Was mache ich, wenn ich kein Smartphone habe? Wie kann ich mich in der E-Rezept-App anmelden? Kann ich das E-Rezept von Verwandten einlösen? Mit solchen und ähnlichen Fragen sollen sich die Bürger:innen künftig an eine Hotline wenden können. Wie die Gematik am heutigen Donnerstag informiert, habe sie die Deutsche Telekom AG mit dem Betrieb beauftragt. Die Hotline soll ab dem 1. Juli werktags von 8 bis 20 Uhr erreichbar sein – pünktlich zum Startschuss der E-Rezept-Erprobung in der Fokusregion Berlin-Brandenburg.