Neuer Fernsehspot: Wort & Bild Verlag bedankt sich bei der Apothekerschaft

„Heute ist Tag der Apotheke. Also Zeit, mal allen Apotheken einfach ‚Danke‘ zu sagen, weil ihr immer für uns da seid, wenn wir dringend Hilfe brauchen. Und weil wir uns in Gesundheitsfragen immer auf euch verlassen können. Danke Apotheke. Was wären wir ohne euch?“ …, so beginnt der neue „Danke Apotheke“-Spot des Wort & Bild Verlags, der alleine am 7. Juni 76 Millionen mal Menschen ab 14 Jahren erreichen soll. Seit Corona berieten, betreuten, versorgten die Apotheken vor Ort die Bevölkerung mehr denn je, schreibt der Verlag in einer Mitteilung. Daher werfe man anlässlich des diesjährigen Tags der Apotheke am 7. Juni mit dem neu adaptierten TV-Spot „Danke, Apotheke“ erneut ein reichweitenstarkes Schlaglicht auf die Leistungen der Apotheken. Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags, erklärt dazu: „Apothekerinnen und Apotheker leisten jetzt mehr denn je. Wir bringen diesen wertvollen Einsatz für die Gesundheit der Menschen ins Fernsehen, damit alle sehen, was wir an unseren Vor-Ort-Apotheken haben.“