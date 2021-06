Arztpraxen erhalten Vaxzevria frühestens Donnerstag

Normalerweise sollen die für die Arztpraxen vorgesehenen COVID-19-Impfstoffe montags vom Großhandel in die Apotheken geliefert werden. Diese beliefern dann wiederum am selben Tag oder spätestens Dienstagfrüh die Praxen. Bei AstraZeneca klappt es mit dieser Regel nicht immer. Für diese Woche war bereits angekündigt, dass die vorgesehenen rund 300.000 Vaxzevria®-Impfstoffdosen erst am heutigen Mittwoch von den Apotheken in die Praxen geliefert werden. Doch auch dieser Termin kann nicht gehalten werden.

Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) gestern Abend mitteilte, hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am gestrigen Dienstag darüber informiert, dass die Impfdosen nicht vor Donnerstag bereitgestellt werden. Ursprünglich war von Mitte der Woche die Rede. Der Grund: Sie treffen wegen verzögerter Freigaben erst später in Deutschland ein.

Dadurch kann die Auslieferung von Vaxzevria an die Arztpraxen erst am Donnerstag und aufgrund des Feiertags in einigen Bundesländern eventuell auch erst am Freitag erfolgen.

Das BMG teilte laut KBV zugleich mit, dass die für nächste Woche bestellten Impfstoffe von AstraZeneca wieder regulär am Montag (7. Juni) ausgeliefert würden – zusammen mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson.