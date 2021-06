So viel Impfstoff bekommen die Betriebsärzte zum Impfstart

Laut einem Infoschreiben der ABDA sollen die Apotheken am morgigen Mittwoch, also dem 2. Juni 2021, vom pharmazeutischen Großhandel erfahren, wie viele Impfstoffdosen dann am 7. Juni 2021 ausgeliefert werden. Sie sind dann wiederum angehalten, die Betriebsärtz:innen darüber zu informieren.

Ebenfalls am morgigen Mittwoch steht dann auch die nächste Bestellrunde für die Impfung in den Betrieben an – für die KW 24, die Woche vom 14. bis 18. Juni. Künftig wird dann aber der reguläre Bestelltag der Donnerstag sein, an dem immer für die jeweils übernächste Woche bestellt wird. Weil aber in einigen Bundesländern am Donnerstag Feiertag ist, wurde die Bestellung diese Woche vorgezogen.