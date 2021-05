Analgetika zählen zu den am häufigsten abgegebenen Arzneistoffen in der Selbstmedikation. Die Analgetika aus der Gruppe der NSAID vereinen neben der analgetischen Wirkung auch eine antipyretische und eine antiphlogistische Wirkung. Einen Blick auf Naproxen als insbesondere bei Gelenkschmerzen und Menstruationsschmerzen häufig eingesetztes NSAID wirft unsere heutige Ausgabe des Wirkstofflexikons – hier zum Nachlesen oder Anhören in unserem Podcast.