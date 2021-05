Was bedeutet die neue EU-Medizinprodukte-Verordnung für Apotheken? (Teil 1)

Die EU-Verordnung für Medizinprodukte (Medical Device Regulation - MDR) wurde am 5. April 2017 verabschiedet und trat 21 Tage später in Kraft. Nach Ablauf von drei Jahren, ab dem 26. Mai 2020, sollte die nationale Übergangsfrist enden und die Verordnung in allen EU-Staaten wirksam werden. Allerdings beschloss das EU-Parlament – auch bedingt durch die COVID-19-Pandemie – am 17. April 2020 den Aufschub um ein weiteres Jahr, um insbesondere Engpässe oder Verzögerungen bei der Einführung wichtiger Medizinprodukte zu vermeiden. Somit wird die MDR nun am nächsten Mittwoch, den 26. Mai 2021, ihre volle Wirksamkeit entfalten. Zeitgleich wird das deutsche Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) in weiten Teilen in Kraft treten.

Aufgrund der Neuerungen müssen sich auch Apotheken auf weitergehende Händlerverpflichtungen einstellen.