Teamschulung „Stumpfe Verletzungen“

Das Wochenende ist da, die Sonne lacht, die Temperaturen sind mild: Die perfekte Situation für einen Ausflug in die Natur. So denkt auch das Ehepaar Walker und nutzt den Sonntag für eine Wanderung. Dass diese abrupt enden würde, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Doch am Tag darauf steht Frau Walker in der Apotheke und redet sich ihre Erlebnisse von der Seele. Sie sucht Unterstützung, um die stumpfe Verletzung, die sich ihr Mann zugezogen hat, bestmöglich zu behandeln.