Die Impfstoffversorgung über die Apotheken läuft gut

Die Indices für die aktuelle und erwartete Geschäftsentwicklung ziehen im Mai dennoch deutlich an. Der Index zur aktuellen Geschäftslage stieg um 9,3 Punkte und liegt nun bei 82,9 Punkten. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von 8,4 Punkten. Der Konjunkturindex für die erwartete Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten verzeichnete sogar ein Plus von 11,9 Punkten und liegt nun bei 61,0 Punkten und damit 9,0 Punkte höher als im Mai des Vorjahres.