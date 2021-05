4.802 Impfungen in 20 Stunden und „viele positive Vibes“

Rund 250 Helfer, 4.802 verabreichte Impfungen in 20 Stunden und „ganz viel positive Vibes“ – so lautet für den Holzgerlinger Apotheker Dr. Björn Schittenhelm die Bilanz aus dem Impfmarathon, der vergangenes Wochenende in seinem Heimatort stattfand und den er mitorganisiert hat. Man habe richtig gesehen, wie den Leuten eine Last abgefallen sei – so nach dem Motto „für mich ist die Pandemie jetzt vorbei“ berichtet Schittenhelm gegenüber DAZ.online. Diese gute Stimmung habe sich auch auf die Helfer übertragen, sodass alle bis in die Haarspitzen motiviert waren. „Das Feedback war unfassbar.“ Der Apotheker erzählt weiter: „Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis wir uns eingeruckelt haben, danach waren wir immer eine halbe Stunde vor dem Zeitplan. Drei Minuten pro Patient waren eingeplant, am Ende dauerte es im Schnitt 2,46 Minuten – plus einer Viertelstunde Beobachtung im Freien. Wir hätten also noch mehr impfen können.“ Vor diesem Hintergrund findet es Schittenhelm besonders ärgerlich, dass knapp 200 Angemeldete nicht erschienen sind. Allerdings liege damit die „No-Show-Quote“ deutlich niedriger als bei den Impfzentren, wo sie bei etwa acht Prozent sei.