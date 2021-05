Ein „pharmazeutisch-wissenschaftlicher Gigant“ wird 90

Lieber Herr Professor Mutschler,

lassen Sie mich Ihnen von Herzen zu Ihrem neunzigsten Geburtstag gratulieren und - stellvertretend als einer Ihrer vielen Schüler - Glück, Gesundheit und alles Gute wünschen.

Sie haben mit Ihrem wissenschaftlichen Lebenswerk die deutsche Pharmakologie geprägt wie kaum ein Zweiter und ganz maßgeblich dafür gesorgt, dem Fach den Stellenwert in der akademischen Ausbildung und in der beruflichen Praxis des Apothekers einzuräumen, der ihm gebührt. Vieles hat dazu beigetragen: Ein umfangreiches wissenschaftliches Oeuvre mit hunderten von Originalpublikationen und viel beachteten Grundlagenarbeiten namentlich auf dem Gebiet der Muskarin-Rezeptoren und der Diuretika-Therapie. Der charismatische Hochschullehrer und der Autor einer ganzen Reihe überaus erfolgreicher, Maßstäbe setzender Lehrbücher, allen voran der „Arzneimittelwirkungen“, die ihren Verfasser, die ‚Mutschler’ zum bleibenden Synonym für sein Fach gemacht haben.

Als ehemaliger Mitarbeiter am Pharmakologischen Institut habe ich das einige Jahre aus der Nähe miterleben können. Wie für jeden Ihrer vielen Doktoranden war es auch für mich eine besondere Auszeichnung, Ihrem Arbeitskreis angehören und bei Ihnen das wissenschaftliche Arbeiten lernen zu dürfen. Dass die Zugehörigkeit zu Ihrer großen akademischen Familie mit dem Abschluss der Arbeit nicht ihr Ende gefunden hat, dass Sie den weiteren Weg Ihrer früheren Mitarbeiter mit Wertschätzung und Interesse verfolgen und den Kontakt mit großer Beharrlichkeit pflegen, das ist nicht nur eine beglückende Erfahrung. Es ist auch ganz maßgeblich Ihr Verdienst und zeichnet Sie als Mensch in gleich eindrucksvollem Maße aus wie den Wissenschaftler, Hochschullehrer und Autor. Und es gilt auch hier, wie in allen anderen Bereichen Ihres Wirkens: Was Sie angefangen, angestoßen haben, hat Bestand.

In herzlicher und dankbarer Verbundenheit

Ihr Eric Martin