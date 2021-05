Steckt ein Ruminationssyndrom dahinter?

Ursache dafür können eine Insuffizienz des Ösophagussphinkters, Achalasie oder ein Divertikel im Rachenraum sein.1 Können diese Erkrankungen ausgeschlossen werden und tritt das Regurgitieren regelmäßig auf, liegt möglicherweise ein Ruminations­syndrom vor. Das Essen gelangt ohne Anstrengung in aufrechter Haltung in den Mund des Patienten. Zugrunde liegt eine Störung der Darm-Gehirn-Interaktion vor. Diese beruht auf einem erlernten Verhalten, das sich wahrscheinlich ähnlich wie ein Tic entwickelt. Die betroffenen Personen verspüren nach dem Essen eine innere Spannung oder ein unangenehmes Gefühl, was schließlich zu einer Kontraktion der Bauchdecke führt. Nach dem Aufstoßen treten positive Empfindungen auf, wie eine Linderung von Angstzuständen oder Stress, während das Unterdrücken des Regurgitierens das Unbehagen verstärkt.2