Erstes Sanitätshaus bei gesund.de

Die Gesundheitsplattform gesund.de soll im zweiten Quartal dieses Jahres online gehen – das haben die Gründer Noventi und Phoenix bereits im Januar angekündigt. 2500 Apotheken sollen sich einer Mitteilung vom heutigen Mittwoch zufolge schon für die Teilnahme entschieden haben. Die Anwendung für Endverbraucher:innen soll dann gelauncht werden, sobald eine signifikante Anzahl Apotheken an das System angeschlossen wurde, wie die Geschäftsführer von gesund.de, Dr. Sven Simons und Maximilian Achenbach, im DAZ-Interview erklärten. Mit dieser Plattform sollen, so zumindest die Ankündigung, Verbraucher:innen und Patient:innen nicht nur mit Apotheken, sondern mit allen Akteuren des Gesundheitswesens, also auch Ärzt:innen und weiteren Heilberufler:innen sowie Pflegediensten, Sanitätshäusern und Krankenkassen vernetzt werden. „Ein in Deutschland einzigartiges Gesundheits-Ökosystem soll entstehen“, heißt es. Die Gespräche mit weiteren Leistungserbringern im Gesundheitsmarkt würden immer konkreter.