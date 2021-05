BfArM-Studie: Kein erhöhtes Krebsrisiko durch verunreinigtes Valsartan

In der zweiten Jahreshälfte 2018 hielt der sogenannte Valsartan-Skandal die Apothekenwelt in Atem. In Präparaten mit dem häufig verordneten Blutdrucksenker waren Nitrosamine (darunter N-Nitrosodimethylamin, kurz NDMA) gefunden worden, die als wahrscheinlich krebserregend gelten – Rückrufe und in der Folge massive Lieferengpässe waren die Folge.