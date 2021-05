Apotheken müssen Bestellberechtigung der Privatärzte kontrollieren

Am 7. Juni fällt nicht nur die Priorisierung für COVID-19-Impfungen: An diesem Datum steigen auch Betriebs- und Privatärzte in die Nationale Impfkampagne ein. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am vergangenen Montagabend bekannt gegeben. Wie das Prozedere bei den Betriebsärzten aussehen soll, darüber informierten heute bereits die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Demnach weicht das Bestellsystem für Betriebsärzte in vielen Punkten vom Verfahren für Vertragsärzte ab: So müssen Betriebsärzte die Impfstoffe zum Beispiel bereits zwei Wochen im Voraus ordern. Apotheken reichen die Bestellungen per Mail oder Fax an einen der vier teilnehmenden Großhändler weiter.