Grünes Licht für COVID-19-Impfungen in Italiens Apotheken

Die Impfungen können gemäß der Rahmenvereinbarung sowohl in Pavillons im Außen- als auch im Innenbereich der Apotheke stattfinden. Im Innenbereich muss der Impfbetrieb allerdings räumlich getrennt vom normalen Apothekenbetrieb ablaufen. Auch außerhalb der Öffnungszeiten soll in den Apothekenräumen geimpft werden dürfen. Der Ort muss eine angemessene Größe haben, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Am Eingang müssen klare Anweisungen über die Zugangsmodalitäten und die maximale Anzahl von Personen, die Zugang haben, sowie die Verhaltensmaßregeln zum Schutz vor Ansteckung bereitstehen.

Zudem müssen Desinfektionsgele vorhanden und ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein. Weiterhin muss die Apotheke sicherstellen, dass der Bereich, in dem der Impfstoff verabreicht wird, nur wenige hochfrequente Kontaktflächen hat, die schnell desinfiziert werden können. Jeder an der Impfung beteiligte Mensch soll eine FFP2-Maske tragen. Für die Wartezeit von mindestens 15 Minuten zur Überwachung der geimpften Person sollen gegebenenfalls getrennte Räume im Freien genutzt werden können. Für Notfälle müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit der ärztliche Notdienst rasch zur Stelle ist. Die Impfstoffe müssen in Gefrierkühlschränken aufbewahrt werden, die ausschließlich zur Lagerung von Arzneimitteln mit ständiger Temperaturüberwachung bestimmt sind. Die Apotheken bekommen für die Dienstleistung eine Vergütung von 6 Euro pro Impfung.