BAH begrüßt Impfpass-Ergänzungen in Apotheken

Das „Zweite Gesetze zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze“ befindet sich auf der Zielgeraden. Bereits am späten Donnerstagabend könnte der angepasste Gesetzentwurf im Bundestag verabschiedet werden. Auch die Verbände hatten wie immer Gelegenheit, ihr Änderungswünsche und Anregungen vorzubringen. Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) hat davon Gebrauch gemacht.

Unter anderem hat sich der Verband dazu geäußert, dass Nachtragungen in einen Impfausweis künftig auch in Apotheken möglich sein sollen und nicht mehr nur durch Ärzte. In der Stellungnahme, die DAZ.online vorliegt, heißt es, dazu, dass man seitens des BAH diese Möglichkeit begrüßte, weil man damit in pragmatischer Art und Weise insbesondere Nachtragungen in einen digitalen Impfpassvereinfacht werde.