Arzneimittel in der Umwelt – der Strategieansatz der EU

So sei zum Beispiel in Gewässern mit hohem Siedlungsdruck eine hohe Belastung mit Ethinylestradiol nachweisbar, das nachweislich die Fortpflanzung von Fischen beeinflusst. Auch das apothekenpflichtige Diclofenac kann in Fischen und Ottern nachgewiesen werden und hat in Indien zu einem Massensterben von Geiern geführt. Zudem steigt die Gefahr von antimikrobiellen Resistenzen mit der Menge an Arzneimitteln in der Umwelt. So komme ein Bericht der WHO zu dem Schluss, dass bereits geringe Konzentrationen von Arzneimitteln im Trinkwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellten. In einem Initiativbericht des EU-Parlaments wurde daher im vergangenen Jahr angesprochen, dass auf europäischer Ebene mehr passieren müsse.